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Безкоштовний Wi-Fi з'явився у 10 київських тролейбусах

Безкоштовний Wi-Fi з'явився у 10 київських тролейбусах

Київ • УНН

 • 12217 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У десяти київських тролейбусах з’явився безкоштовний Wi-Fi. Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс", передає УНН.

Тролейбуси, пасажири яких можуть користуватись безкоштовним Wi-Fi, позначені спеціальними наліпками “Free Wi-Fi” як зовні, так і в салоні.

Спеціально для проекту було відібрано одні з найдовших тролейбусних маршрутів КП “Київпастранс”, які курсують у центральній частині міста, Святошинському, Шевченківському та Подільському районах за маршрутами №№ 5, 6, 18, 25, 28, 33, 35, 41.

“Безкоштовний доступ до мережі Wi-Fi прямо в громадському транспорті дасть змогу нашим пасажирам не лише користуватися соціальними мережами або переглядати новини, але й більш ефективно планувати свої поїздки. За допомогою додатків Яндекс.Транспорт та EasyWay кияни можуть відслідковувати пересування громадського транспорту або уникати заторів. А зайшовши на офіційну сторінку КП „Київпастранс“ можна ознайомитися з маршрутами та графіками руху громадського наземного транспорту. До речі, безкоштовний Wi-Fi також працює і у сучасних трамваях PESA та Електрон, які курсують Борщагівською лінією швидкісного трамваю”, — повідомив генеральний директор КП “Київпастранс” Дмитро Левченко.

Підключитись до Wi-Fi можна з пристроїв, які підтримують функцію бездротового Інтернету, та користуватися ним протягом всієї поїздки з будь-якої точки в салоні тролейбусу.

Як повідомляв УНН, у зв’язку з ремонтом трамвайної колії з 14 по 18 березня 2017 року рух київських трамваїв маршрутів №28, 33 закривається.

Українські Національні Новини

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