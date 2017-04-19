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Безкоштовний літній кінотеатр для пенсіонерів відкриють у Києві

Безкоштовний літній кінотеатр для пенсіонерів відкриють у Києві

Київ • УНН

 • 14532 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. На початку липня у київському Гідропарку на базі занедбаного Зеленого театру з'явиться безкоштовний літній кінотеатр для пенсіонерів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.  

"Кінотеатр просто неба "КіноСад Життєлюб" відкриється в Гідропарку на початку липня і стане першим хабом на відкритому повітрі для людей похилого віку", - йдеться у повідомленні.

Безкоштовний літній кінотеатр для пенсіонерів "КіноСад Життєлюб" розташований у Гідропарку. У рамках робіт реконструюють занедбаний Зелений театр, який оснастять усім необхідним обладнанням, забезпечать програмою та івент-наповненням.
Важливо, що об’єкт залишається на балансі Гідропарку – його статус власності залишається комунальним. Комерційна діяльність на території кінотеатру проводитися не буде.

"КіноСад Життєлюб" – це open-air hub для людей похилого віку – життєлюбів, та багатофункціональна платформа, яка об’єднує у собі і танцювальний майданчик, і концертну, театральну та кіно-зали під відкритим небом. Це – територія для проведення різних майстер-класів і освітніх програм, зони сімейного відпочинку, платформи для знайомств і спілкування людей похилого віку, унікальний арт-об’єкт і нова пам’ятка на карті Києва", – розповів меценат Гарік Корогодський.

Він також повідомив, що перший етап – реконструкція, технічне оснащення та арт-оформлення – коштує 5,5 млн грн.

Як повідомляв УНН 23 березня, Київрада виділила 30 млн грн на модернізацію комунальних кінотеатрів.

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