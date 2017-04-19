Бесплатный летний кинотеатр для пенсионеров откроют в Киеве

"Кинотеатр под открытым небом "КиноСад Жизнелюб" откроется в Гидропарке в начале июля и станет первым хабом на открытом воздухе для пожилых людей", - говорится в сообщении.

Бесплатный летний кинотеатр для пенсионеров "КиноСад Жизнелюб" расположен в Гидропарке. В рамках работ реконструируют заброшенный Зеленый театр, оснастят его всем необходимым оборудованием, обеспечат программой и ивент-наполнением.

Важно, что объект остается на балансе Гидропарке - его статус собственности остается коммунальным. Коммерческая деятельность на территории кинотеатра проводиться не будет.

"КиноСад Жизнелюб" - это open-air hub для пожилых людей - жизнелюбов, и многофункциональная платформа, которая объединяет в себе и танцевальную площадку, и концертную, театральную и кинозал под открытым небом. Это - территория для проведения различных мастер-классов и образовательных программ, зоны семейного отдыха, платформы для знакомств и общения людей преклонного возраста, уникальный арт-объект и новая достопримечательность на карте Киева", - рассказал меценат Гарик Корогодский.

Он также сообщил, что первый этап - реконструкция, техническое оснащение и арт-оформления - стоит 5,5 млн грн.

Как сообщал УНН 23 марта, Киевсовет выделил 30 млн грн на модернизацию коммунальных кинотеатров.