Бесплатный летний кинотеатр для пенсионеров откроют в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14610 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74959 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138243 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110274 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112307 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109765 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102178 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106366 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103051 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149291 просмотра

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Бесплатный летний кинотеатр для пенсионеров откроют в Киеве

Бесплатный летний кинотеатр для пенсионеров откроют в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14530 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В начале июля в киевском Гидропарке на базе заброшенного Зеленого театра появится бесплатный летний кинотеатр для пенсионеров. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Кинотеатр под открытым небом "КиноСад Жизнелюб" откроется в Гидропарке в начале июля и станет первым хабом на открытом воздухе для пожилых людей", - говорится в сообщении.

Бесплатный летний кинотеатр для пенсионеров "КиноСад Жизнелюб" расположен в Гидропарке. В рамках работ реконструируют заброшенный Зеленый театр, оснастят его всем необходимым оборудованием, обеспечат программой и ивент-наполнением.
Важно, что объект остается на балансе Гидропарке - его статус собственности остается коммунальным. Коммерческая деятельность на территории кинотеатра проводиться не будет.

"КиноСад Жизнелюб" - это open-air hub для пожилых людей - жизнелюбов, и многофункциональная платформа, которая объединяет в себе и танцевальную площадку, и концертную, театральную и кинозал под открытым небом. Это - территория для проведения различных мастер-классов и образовательных программ, зоны семейного отдыха, платформы для знакомств и общения людей преклонного возраста, уникальный арт-объект и новая достопримечательность на карте Киева", - рассказал меценат Гарик Корогодский.

Он также сообщил, что первый этап - реконструкция, техническое оснащение и арт-оформления - стоит 5,5 млн грн.

Как сообщал УНН 23 марта, Киевсовет выделил 30 млн грн на модернизацию коммунальных кинотеатров.

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