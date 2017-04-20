Бездротову бетонну аудіоколонку виготовили у США

Пристрій виготовлений із бетону і важить він близько 16 кілограмів. За словами представників компанії, вибір саме цього матеріалу обумовлений тим, що бетон, на відміну від дерева або пластмаси, добре поглинає вібрацію.

Повідомляється, що бетонна колонка коштує 1800 доларів і вона вже доступна для замовлення.

Як повідомляв УНН, американська авіакомпанія випустила кросівки із вмонтованими в них девайсами, кольоровим екраном, батареєю та Wi-Fi.