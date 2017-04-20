Беспроводную бетонную аудиоколонку изготовили в США

Устройство изготовлено из бетона и весит около 16 кг. По словам представителей компании, выбор именно этого материала обусловлен тем, что бетон, в отличие от дерева или пластмассы, хорошо поглощает вибрацию.

Сообщается, что бетонная колонка стоит 1800 долларов и она уже доступна для заказов.

Как сообщал УНН, американская авиакомпания выпустила кроссовки со встроенными девайсами, цветным экраном, батареей и Wi-Fi.