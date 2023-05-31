Бездротові навушники – практичний аксесуар для користувачів

ukru
29 березня, 17:57 • 273942 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 367637 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 304030 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338968 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303785 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221381 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205958 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165105 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536944 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175539 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 34176 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 35609 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 25674 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 18442 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 12419 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394133 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536944 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570191 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567185 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466997 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205655 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 367637 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175607 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166466 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137344 перегляди
Актуальне
Бездротові навушники – практичний аксесуар для користувачів

Бездротові навушники – практичний аксесуар для користувачів

Київ • УНН

 • 501467 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Перевага та якість бездротових моделей навушників давно доведено багатьма, хто почав ними користуватися. Вони принесуть максимум користі, вони зручні і практичні, мають відповідні ступені захисту, а багатофункціональність може зрівнятися з незвичайними навушниками для персональних комп'ютерів.

Відсутність проводів позбавляє необхідності їх постійно розплутувати і поправляти. Вони виглядають привабливо та стильно. Також бездротові навушники можна без проблем синхронізувати з пристроями, щоб слухати музику та розмовляти зі співрозмовником. Щоразу підключення відбувається автоматично.

Різновиди навушників

Модельний ряд включає декілька ключових видів аксесуарів. Серед різних моделей зустрічаються такі популярні різновиди:
1. Вкладиші. Компактні та легкі моделі, які потрібно вставити у вушну раковину, при цьому вони прилягають не надто щільно;
2. Вакуумні. Такі самі, як і вкладиші, але вони доповнюються силіконовою прокладкою для кращої герметизації та захисту від зовнішнього шуму;
3. Накладні. Закріплюються на поверхні вух, а не у вушній раковині. Гарантують відмінний баланс звуку та захисту від шуму;
4. Повнорозмірні. Повністю охоплюють вуха, виключаючи зайвого тиску. Створюється максимальний захист від просторових шумів.

Залежно від призначення, навушники можуть мати додатковий функціонал. Наприклад, для ПК девайси наділені універсальними характеристиками, а для перегляду телевізорів навушники відрізняються гарною ізоляцією.
Пристрої для смартфонів спеціально адаптовані під них. Окрім повсякденного використання та зносостійкості такі девайси відрізняються стильним виконанням. Спортивні моделі доповнюються захистом від вологи та є механічно стійкими.

Додатковий функціонал

Багато навушників доповнюються мікрофоном для зручності розмов. Радіус дії в середньому до 20 метрів, але деякі моделі досягають 100 метрів. Підсвічування використовується для ефектності. Придушення шуму використовується в дорогих моделях і є чудовим способом комфорту слухати улюблені пісні на вулиці.

Особливо функціональні моделі доповнюються пультом дистанційного керування, сенсорними кнопками та адаптивним еквалайзером, щоб автоматично адаптувати звуки. Вражаюча автономність деяких моделей дозволяє їх використовувати протягом 20 годин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$72.50
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27