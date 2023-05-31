Бездротові навушники – практичний аксесуар для користувачів

Відсутність проводів позбавляє необхідності їх постійно розплутувати і поправляти. Вони виглядають привабливо та стильно. Також бездротові навушники можна без проблем синхронізувати з пристроями, щоб слухати музику та розмовляти зі співрозмовником. Щоразу підключення відбувається автоматично.

Різновиди навушників

Модельний ряд включає декілька ключових видів аксесуарів. Серед різних моделей зустрічаються такі популярні різновиди:

1. Вкладиші. Компактні та легкі моделі, які потрібно вставити у вушну раковину, при цьому вони прилягають не надто щільно;

2. Вакуумні. Такі самі, як і вкладиші, але вони доповнюються силіконовою прокладкою для кращої герметизації та захисту від зовнішнього шуму;

3. Накладні. Закріплюються на поверхні вух, а не у вушній раковині. Гарантують відмінний баланс звуку та захисту від шуму;

4. Повнорозмірні. Повністю охоплюють вуха, виключаючи зайвого тиску. Створюється максимальний захист від просторових шумів.

Залежно від призначення, навушники можуть мати додатковий функціонал. Наприклад, для ПК девайси наділені універсальними характеристиками, а для перегляду телевізорів навушники відрізняються гарною ізоляцією.

Пристрої для смартфонів спеціально адаптовані під них. Окрім повсякденного використання та зносостійкості такі девайси відрізняються стильним виконанням. Спортивні моделі доповнюються захистом від вологи та є механічно стійкими.

Додатковий функціонал

Багато навушників доповнюються мікрофоном для зручності розмов. Радіус дії в середньому до 20 метрів, але деякі моделі досягають 100 метрів. Підсвічування використовується для ефектності. Придушення шуму використовується в дорогих моделях і є чудовим способом комфорту слухати улюблені пісні на вулиці.

Особливо функціональні моделі доповнюються пультом дистанційного керування, сенсорними кнопками та адаптивним еквалайзером, щоб автоматично адаптувати звуки. Вражаюча автономність деяких моделей дозволяє їх використовувати протягом 20 годин.