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Бездомних тварин у Туреччині годують фандомати

Бездомних тварин у Туреччині годують фандомати

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Встановлені в турецькому Стамбулі фандомати (автомати для збору тари) видають корм для бездомних тварин в обмін на пластикові відходи, повідомляє УНН з посиланням на Bigthink.

Проект повністю незалежний від держави і носить благодійний характер. Корм для тварин оплачується грошима від продажу пластикових пляшок, які відправляються на переробку.

Крім того, автомати покликані покращити життя безпритульних тварин, які часто стають жертвами отруєнь, і привчити жителів міста до сортування сміття для подальшої переробки.

В Україні незабаром може з'явитися аналогічна система збору тари за допомогою фандоматів.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект про введення депозитної системи для виробників і імпортерів напоїв, який передбачає впровадження системи збору тари через фандомати.

Згідно з пояснювальною запискою законопроекту №5614 "Про систему збору та утилізації тари", впровадження депозитної системи передбачає, що виробники і імпортери повинні будуть брати участь у депозитній системі тари шляхом позначення їх депозитними етикетками. Такі депозитні етикетки будуть свідчити про те, що споживач може повернути саме цю тару до точок збору використаної тари і відразу ж отримати відшкодування за кожну одиницю.

Автори законопроекту зазначають, що впровадження такої системи допоможе врегулювати критичну в Україні ситуацію зі сміттям, зокрема зупинити інтенсивне накопичення відходів на звалищах.

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