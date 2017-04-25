Бездомних тварин у Туреччині годують фандомати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Встановлені в турецькому Стамбулі фандомати (автомати для збору тари) видають корм для бездомних тварин в обмін на пластикові відходи, повідомляє УНН з посиланням на Bigthink.
Проект повністю незалежний від держави і носить благодійний характер. Корм для тварин оплачується грошима від продажу пластикових пляшок, які відправляються на переробку.
Крім того, автомати покликані покращити життя безпритульних тварин, які часто стають жертвами отруєнь, і привчити жителів міста до сортування сміття для подальшої переробки.
В Україні незабаром може з'явитися аналогічна система збору тари за допомогою фандоматів.
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект про введення депозитної системи для виробників і імпортерів напоїв, який передбачає впровадження системи збору тари через фандомати.
Згідно з пояснювальною запискою законопроекту №5614 "Про систему збору та утилізації тари", впровадження депозитної системи передбачає, що виробники і імпортери повинні будуть брати участь у депозитній системі тари шляхом позначення їх депозитними етикетками. Такі депозитні етикетки будуть свідчити про те, що споживач може повернути саме цю тару до точок збору використаної тари і відразу ж отримати відшкодування за кожну одиницю.
Автори законопроекту зазначають, що впровадження такої системи допоможе врегулювати критичну в Україні ситуацію зі сміттям, зокрема зупинити інтенсивне накопичення відходів на звалищах.