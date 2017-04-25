Бездомных животных в Турции кормят фандоматы

Проект полностью независим от государства и носит благотворительный характер. Корм для животных оплачивается деньгами от продажи пластиковых бутылок, которые отправляются на переработку.

Кроме того, автоматы призваны улучшить жизнь бездомных животных, которые часто становятся жертвами отравлений, и приучить жителей города к сортировке мусора для дальнейшей переработки.

В Украине вскоре может появиться аналогичная система сбора тары посредством фандоматов.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о введении депозитной системы для производителей и импортеров напитков, который предусматривает внедрение системы сбора тары через фандоматы.

Согласно пояснительной записке законопроекта №5614 "О системе сбора и утилизации тары", внедрение депозитной системы предполагает, что производители и импортеры должны будут принимать участие в депозитной системе тары путем обозначения их депозитными этикетками. Такие депозитные этикетки будут свидетельствовать о том, что потребитель может вернуть именно эту тару к точкам сбора использованной тары и сразу же получить возмещение за каждую единицу.

Авторы законопроекта отмечают, что внедрение такой системы поможет урегулировать критическую в Украине ситуацию с мусором, в частности остановить интенсивное накопление отходов на свалках.