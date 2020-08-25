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Без зайвих контактів: як привчити себе до віртуальних покупок

Київ • УНН

 • 5407 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. За прогнозами ООН, пандемія коронавируса спровокує в світі не менш небезпечну хвилю захворювань: психологічних проблем. Люди налякані, і кожен в силу можливостей намагається привести себе в душевну рівновагу. Зробити це не складно. Головне - дотримуватися всім відомих правил безпеки (уникати скупчення людей, носити маску в громадських місцях, ретельно мити руки). Виконуючи ці нескладні ритуали, ви забезпечите собі левову частку незворушності і психологічного спокою. Будь-який психолог скаже вам, що життєві щоденні повторювані ритуали допомагають зберегти ясність розуму, уникнути депресії і психологічних розладів, передає УНН.

Без зайвих контактів: як привчити себе до віртуальних покупок

Для багатьох українців шопінг, навіть звичайна закупівля продуктів, є одним з таких ритуалів. Вони відправляються в магазин цілими родинами і присвячують придбання весь вихідний, складаючи списки і годинами блукаючи між рядами в улюбленому супермаркеті.

Час віддаленого шопінгу

Час епідемії - краще для того, щоб укоренити в повсякденному житті онлайн-покупки. Рекомендуємо почати з часткового забезпечення сімейства - наприклад, почати замовляти воду, бакалійні товари з тривалим терміном придатності. Краще інтернет-простір для віртуальних покупок - сайт мережі гіпермаркетів «Ашан». На сайті auchan.ua дуже зручно вибирати і замовляти найрізноманітніші товари:

• продукти харчування;
• побутову техніку;
• електроніку;
• товари для дому;
• побутову хімію;
• дитячий асортимент;
• товари для відпустки, спорту, здоров'я, ремонту, дозвілля, для домашніх улюбленців і так далі.

Новачкам в інтернет-закупівлях може здатися, що це занадто складно і доступно тільки досвідченим користувачам Всесвітньої мережі. Новий сайт мережі гіпермаркетів створений таким чином, щоб труднощів не виникло навіть у пенсіонера.

Доставка товарів з асортименту онлайн-магазину здійснюється наступними способами:
1. Самовивозом за адресами, які будуть вказані в процесі формування замовлення.
2. Кур'єром поштового сервісу «Нова Пошта» до дверей за адресою замовника (якщо це щось великогабаритне, наприклад пральна машина, то доставка буде до під'їзду, далі йде домовлятися з кур'єрською службою).
3. Доставка замовлень в відділення «Нової Пошти», найближчим до вашого будинку. Вартість за тарифами компанії (як і в попередньому випадку).

Замовлення продуктів здійснюється на auchan.zakaz.ua - там діють свої правила. Формуючи кошик продуктів, серед яких можуть бути і швидкопсувні (м'ясо, молоко, морепродукти), і свіжий хліб, потрібно вибрати так зване вікно замовлення. Це час, коли кур'єр, зібравши за списком все, що вам необхідно, доставить замовлення на вашу адресу.

Порада: користуйтеся мобільним додатком і картою лояльності «АШАН». Це дозволить вам максимально отримувати користь при покупках. Додаток зручно для відстеження акцій на ті чи інші товарні позиції, сезонні пропозиції.

Бережіть себе і купуйте вигідно в інтернеті!

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