Без зайвих контактів: як привчити себе до віртуальних покупок

Для багатьох українців шопінг, навіть звичайна закупівля продуктів, є одним з таких ритуалів. Вони відправляються в магазин цілими родинами і присвячують придбання весь вихідний, складаючи списки і годинами блукаючи між рядами в улюбленому супермаркеті.

Час віддаленого шопінгу



Час епідемії - краще для того, щоб укоренити в повсякденному житті онлайн-покупки. Рекомендуємо почати з часткового забезпечення сімейства - наприклад, почати замовляти воду, бакалійні товари з тривалим терміном придатності. Краще інтернет-простір для віртуальних покупок - сайт мережі гіпермаркетів «Ашан». На сайті auchan.ua дуже зручно вибирати і замовляти найрізноманітніші товари:

• продукти харчування;

• побутову техніку;

• електроніку;

• товари для дому;

• побутову хімію;

• дитячий асортимент;

• товари для відпустки, спорту, здоров'я, ремонту, дозвілля, для домашніх улюбленців і так далі.

Новачкам в інтернет-закупівлях може здатися, що це занадто складно і доступно тільки досвідченим користувачам Всесвітньої мережі. Новий сайт мережі гіпермаркетів створений таким чином, щоб труднощів не виникло навіть у пенсіонера.

Доставка товарів з асортименту онлайн-магазину здійснюється наступними способами:

1. Самовивозом за адресами, які будуть вказані в процесі формування замовлення.

2. Кур'єром поштового сервісу «Нова Пошта» до дверей за адресою замовника (якщо це щось великогабаритне, наприклад пральна машина, то доставка буде до під'їзду, далі йде домовлятися з кур'єрською службою).

3. Доставка замовлень в відділення «Нової Пошти», найближчим до вашого будинку. Вартість за тарифами компанії (як і в попередньому випадку).

Замовлення продуктів здійснюється на auchan.zakaz.ua - там діють свої правила. Формуючи кошик продуктів, серед яких можуть бути і швидкопсувні (м'ясо, молоко, морепродукти), і свіжий хліб, потрібно вибрати так зване вікно замовлення. Це час, коли кур'єр, зібравши за списком все, що вам необхідно, доставить замовлення на вашу адресу.

Порада: користуйтеся мобільним додатком і картою лояльності «АШАН». Це дозволить вам максимально отримувати користь при покупках. Додаток зручно для відстеження акцій на ті чи інші товарні позиції, сезонні пропозиції.

Бережіть себе і купуйте вигідно в інтернеті!