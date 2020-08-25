Без лишних контактов: как приучить себя к виртуальным покупкам

КИЕВ.25 августа. УНН. По прогнозам ООН, пандемия коронавируса спровоцирует в мире не менее опасную волну заболеваний: психологических проблем. Люди напуганы, и каждый в силу возможностей старается привести себя в душевное равновесие. Сделать это не сложно. Главное — придерживаться всем известных правил безопасности (избегать скопления людей, носить маску в общественных местах, тщательно мыть руки). Выполняя эти несложные ритуалы, вы обеспечите себе львиную долю невозмутимости и психологического спокойствия. Любой психолог скажет вам, что жизненные ежедневные повторяющиеся ритуалы помогают сохранить ясность ума, избежать депрессии и психологических расстройств, сообщает УНН.