Без лишних контактов: как приучить себя к виртуальным покупкам
Киев • УНН
КИЕВ.25 августа. УНН. По прогнозам ООН, пандемия коронавируса спровоцирует в мире не менее опасную волну заболеваний: психологических проблем. Люди напуганы, и каждый в силу возможностей старается привести себя в душевное равновесие. Сделать это не сложно. Главное — придерживаться всем известных правил безопасности (избегать скопления людей, носить маску в общественных местах, тщательно мыть руки). Выполняя эти несложные ритуалы, вы обеспечите себе львиную долю невозмутимости и психологического спокойствия. Любой психолог скажет вам, что жизненные ежедневные повторяющиеся ритуалы помогают сохранить ясность ума, избежать депрессии и психологических расстройств, сообщает УНН.
Для многих украинцев шопинг, даже обычная закупка продуктов, является одним из таких ритуалов. Они отправляются в магазин целыми семействами и посвящают приобретению весь выходной, составляя списки и часами бродя между рядами в любимом супермаркете.
Время удаленного шопинга
Время эпидемии — лучшее для того, чтобы укоренить в повседневной жизни онлайн-покупки. Рекомендуем начать с частичного обеспечения семейства — например, начать заказывать воду, бакалейные товары с длительным сроком годности. Лучшее интернет-пространство для виртуальных покупок — сайт сети гипермаркетов «АШАН». На сайте auchan.ua очень удобно выбирать и заказывать самые разнообразные товары:
• продукты питания;
• бытовую технику;
• электронику;
• товары для дома;
• бытовую химию;
• детский ассортимент;
• товары для отпуска, спорта, здоровья, ремонта, досуга, для домашних любимцев и так далее.
Новичкам в интернет-закупках может показаться, что это слишком сложно и доступно только искушенным пользователям Всемирной сети. Новый сайт сети гипермаркетов создан таким образом, чтобы трудностей не возникло даже у пенсионера.
Доставка товаров из ассортимента онлайн-магазина осуществляется следующими способами:
1. Самовывозом по адресам, которые будут указаны в процессе формирования заказа.
2. Курьером почтового сервиса «Новая Почта» до двери по адресу заказчика (если это что-то крупногабаритное, например стиральная машина, то доставка будет до подъезда, далее следует договариваться с курьерской службой).
3. Доставка заказов в отделение «Новой Почты», ближайшее к вашему дому. Стоимость по тарифам компании (как и в предыдущем случае).
Заказ продуктов осуществляется на auchan.zakaz.ua — там действуют свои правила. Формируя корзину продуктов, среди которых могут быть и скоропортящиеся (мясо, молоко, морепродукты), и свежий хлеб, нужно выбрать так называемое окно заказа. Это время, когда курьер, собрав по списку все, что вам необходимо, доставит заказ по вашему адресу.
Совет: пользуйтесь мобильным приложением и картой лояльности «АШАН». Это позволит вам максимально извлекать пользу при покупках. Приложение удобно для отслеживания акций на те или иные товарные позиции, сезонные предложения.
Берегите себя и покупайте выгодно в интернете!