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Без затвердженої програми: Шмигаль каже, до ВР направили звіт про роботу уряду за 2020 рік

Без затвердженої програми: Шмигаль каже, до ВР направили звіт про роботу уряду за 2020 рік

Київ • УНН

 • 23200 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив та передає до Верховної Ради звіт про діяльність уряду за 2020 рік, урядову програму на який парламент раніше так і не затвердив. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

“Затвердили та передаємо до ВРУ звіт про діяльність уряду за 2020 рік”, — написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, це "системний аналіз" того, що було зроблено минулого року. 

До слова, наразі можливості ознайомитися зі звітом про діяльність уряду за 2020 рік немає.

Доповнення

Минулий рік уряд пропрацював без затвердженої програми своєї діяльності. Після кількох спроб її внесення у парламент з боку уряду - нардепи документ так і не затвердили. У червні 2020 року уже доопрацьовану програму підтримали 207 народних депутатів при мінімально необхідних 226. Це означає, що рік уряд працюватиме без імунітету. Тоді Шмигаль виправдовував відсутність підтримки з боку ВР тим, що нібито "у депутатів були побоювання, що під час коронакризи раптом доведеться швидко міняти якогось міністра, а це буде неможливо". Він назвав це "основним каменем спотикання", а рішення парламенту - "політичним".

Під час обговорення її критикували практично всі фракції та депутатські групи. Не обійшла це стороною і монобільшість. Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Тетяна Циба тоді казала, що для відхилення програми уряду є кілька причин. З її слів, "дехто в комітетах не погодив програму, оскільки не все з їхніх пропозицій було враховано". "Були інші претензії - у частини депутатів щодо "не конкретності“ програми. Гасла - це добре, але ж де цифри", - пояснила тоді Циба позицію своїх колег у коментарі для ЗМІ.

Щодо цифр, то зокрема в економічному напрямку, за який відповідає уряд, під кінець минулого року труднощі виникали з фінансуванням незахищених статей бюджету. Невиконання плану видатків за 2020 рік сягнуло 5% - понад 67 млрд грн, повідомляли у Рахунковій палаті. Загалом рік було завершено скороченням економіки України на 4%. Однак, рік був "пандемічним", і погані результати показала не лише Україна. Зокрема, як відзначив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, таке падіння економіки України у 2020 році стало близьким до середнього у порівнянні з іншими країнами Центральної та Східної Європи – Польщею (-2,8%), Чехією (-5,6%), Угорщиною (-5,1%), Румунією (-3,9%), Росією (-3,1%).

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