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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Без Всесвітньої шахової олімпіади: Росія та Білорусь отримали додаткові відсторонення

Без Всесвітньої шахової олімпіади: Росія та Білорусь отримали додаткові відсторонення

Київ • УНН

 • 124006 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) виконала вимоги України та цивілізованого світу й перенесла 44-ту Всесвітню шахову олімпіаду, яка мала відбутися цьогоріч у російських містах Москва та Ханти-Мансійськ, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІДЕ.

Деталі

Тепер всесвітні змагання пройдуть в Індії. За попередніми домовленостями, змагання відбудеться в Ченнаї.

Також рада ФІДЕ врахувала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і відсторонила національні збірні Росії та Білорусі від участі в офіційних турнірах ФІДЕ до подальшого повідомлення. В особистих турнірах циклу чемпіонату світу гравці з цих країн зможуть брати участь під прапором ФІДЕ.

Варто відзначити, що Федерація шахів України, багато інших федерацій та шахістів продовжили наполягати на повному відстороненні російських шахістів, погрожуючи неминучими бойкотами за шаховими дошками.

Окрім того, ФШУ та інші федерації наполягають на звільненні з посади президента ФІДЕ росіянина Аркадія Дворковича, який свого часу був радником Путіна.

Нагадаємо

Чергова порція санкцій: Росію і Білорусь відсторонили від одного із улюблених видів спорту Путіна.

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