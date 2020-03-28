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Без внутрішнього протоколу лікування хворих з коронавірусом нас чекають сумні часи, - Голубовська

Без внутрішнього протоколу лікування хворих з коронавірусом нас чекають сумні часи, - Голубовська

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. В Україні поки немає документа затвердженого на державному рівні, який би дозволив лікарям призначати пацієнтам з коронавірусом препарати для їх лікування. І така ситуація потягне за собою дуже сумні наслідки. Про це в своєму відео-зверненні заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню короновірусу Ольга Голубовська, передає УНН

За її словами, питання затвердження внутрішньодержавних протоколів МОЗ із лікування пацієнтів з коронавірусом піднімалося вже кілька разів. Однак, воно досі залишається не вирішеним.

“Хочу сказати, що це — тільки початок, і всі прекрасно розуміють, що „дев’ятий вал“ у нас попереду. Тому, я хочу звернути увагу на дуже важливу і не вирішену на сьогодні проблему. На жаль, у нас немає документа на рівні держави, який дозволив би використовувати ті препарати, які не мають чіткої доказової бази, і вони не можуть її мати зі зрозумілих причин, і ми не можемо ці препарати використовувати в клініці. Я хочу сказати, якщо це питання не вирішиться найближчим часом — то нас з вами чекають не тільки важкі часи, але й сумні часи”, — каже Голубовська.

Вона підкреслила, що кількість пацієнтів стрімко збільшується, і наявність протоколів МОЗ, на основі успішної світової практики, допоможе зменшити кількість критичних хворих.

“Я дуже сподіваюся на розуміння наших державних інституцій. Я прекрасно розумію, що виникає кожну годину і день нова проблема, в тому числі, логістична. Але коли пішов вал пацієнтів — нам потрібен документ, де ми повинні призначати ті методи лікування, які є в світі, де зараз проходять цю проблему, або вже пройшли цю проблему, і показали свою ефективність. Щоб запобігти важкі форми захворювання, критичний стан пацієнтів і зменшити кількість тих хворих, яким знадобиться, в тому числі і ШВЛ.

Маю велику надію, що нам допоможе хто-небудь в країні вирішити це питання, бо вже протягом декількох місяців мені це зробити не вдається. Хоча я знаю, що багато державних інституцій повертаються до цього питання. На якому етапі все сходить нанівець — я розібратися, на сьогодні, не можу”, — підкреслила Голубовська.

За словами інфекціоніста, зараз закінчується перший тиждень інтенсивної роботи медиків, яка супроводжується величезним напливом різних пацієнтів.

За цей час українські лікарі зібрали достатньо великий аналіз всіх наявних у нас даних, і вони, як підкреслила Голубовська, мають відмінності від практик інших країн.

“Вони дуже цікаві. Дійсно, світ не стикався з такою проблемою, як в організаційному плані, так і в клінічному плані. Дуже багато для нас абсолютно незвичайного. І частково, вчора, я все це доповіла на онлайн-конференції з докторами”, — розповіла вона.

Голубовська зазначила, що зараз весь медперсонал, Олександрівської лікарні (м. Київ), зокрема, працює не покладаючи рук. Деякі з лікарів навіть не йдуть додому.

Вона також подякувала всім, за допомогу, яку сьогодні лікарям надають багато українців.

“Ми дуже всім вдячні за неоціненну підтримку, допомогу яку нам надають люди — прості, не прості люди, різні, допомагають нам із засобами індивідуального захисту, намагаються нагодувати і в цілому якосьпідняти наш настрій”, — сказала вона, і додала, що вірить у здатність України подолати вірус.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні немає локального протоколу для лікування хворих на коронавірус. Його появи очікують лікарні у всіх регіонах України.

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