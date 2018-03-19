Без тепла залишилися більше 2 тис. абонентів на Одещині

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Через відсутність ліміту газу залишилось без газопостачання вісім котелень, що забезпечують теплопостачанням вісім багатоповерхових будинків в одеському селі Крижанівка. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

"18 березня о 21:25 до ДСНС надійшла інформація про те, що у селі Крижанівка Лиманського р-ну через відсутність ліміту газу залишилось без газопостачання 8 дахових котелень, що забезпечують теплопостачанням 8 багатоповерхових будинків (близько 2 тис. 120 абонентів, всього в ЖК "Суворовський" проживає 6 тис. 500 осіб)", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, температура повітря - 3 градуси морозу.

"Відновлення газопостачання заплановано на 19 березня", - додали у відомстві.

Нагадаємо, знеструмленими залишаються 129 населених пунктів у семи областях.

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