Без тепла залишилися більше 2 тис. абонентів на Одещині

"18 березня о 21:25 до ДСНС надійшла інформація про те, що у селі Крижанівка Лиманського р-ну через відсутність ліміту газу залишилось без газопостачання 8 дахових котелень, що забезпечують теплопостачанням 8 багатоповерхових будинків (близько 2 тис. 120 абонентів, всього в ЖК "Суворовський" проживає 6 тис. 500 осіб)", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, температура повітря - 3 градуси морозу.

"Відновлення газопостачання заплановано на 19 березня", - додали у відомстві.

Нагадаємо, знеструмленими залишаються 129 населених пунктів у семи областях.