Без тепла остались более 2 тыс. абонентов в Одесской области

"18 марта в 21:25 в ГСЧС поступила информация о том, что в селе Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6 тыс. 500 человек)", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, температура воздуха - 3 градуса мороза.

"Восстановление газоснабжения запланировано на 19 марта", - добавили в ведомстве.

Напомним, обесточенными остаются 129 населенных пунктов в семи областях.