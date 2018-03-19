Без тепла остались более 2 тыс. абонентов в Одесской области

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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КИЕВ. 19 марта. УНН. Из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения восемь котельных, обеспечивающих теплоснабжением восемь многоэтажных домов в одесском селе Крыжановка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"18 марта в 21:25 в ГСЧС поступила информация о том, что в селе Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6 тыс. 500 человек)", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, температура воздуха - 3 градуса мороза.

"Восстановление газоснабжения запланировано на 19 марта", - добавили в ведомстве.

Напомним, обесточенными остаются 129 населенных пунктов в семи областях.

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