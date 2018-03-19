Без тепла остались более 2 тыс. абонентов в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения восемь котельных, обеспечивающих теплоснабжением восемь многоэтажных домов в одесском селе Крыжановка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"18 марта в 21:25 в ГСЧС поступила информация о том, что в селе Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6 тыс. 500 человек)", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, температура воздуха - 3 градуса мороза.
"Восстановление газоснабжения запланировано на 19 марта", - добавили в ведомстве.
Напомним, обесточенными остаются 129 населенных пунктов в семи областях.