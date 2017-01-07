Без тепла в Одесі через аварію залишилися 35 будинків і два медзаклади
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Без теплопостачання в Одесі через прорив труби теплотраси у суботу залишилися 35 будинків, військовий шпиталь та обласний тубдиспансер. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"О 13:15 в Приморському районі Одеси виник прорив труби теплотраси діаметром 300 мм. У результаті без теплопостачання залишилось 35 будинків (орієнтовно 3 тис. 150 мешканців), 2 медичних заклади (військовий шпиталь та обласний тубдиспансер)", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що до ліквідації пориву залучені 3 аварійні бригади.
Нагадаємо, у заторах на Одещині застрягли до 90 автомобілів.