Без тепла в Одессе из-за аварии остались 35 домов и два медучреждения

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. Без теплоснабжения в Одессе из-за прорыва трубы теплотрассы в субботу остались 35 домов, военный госпиталь и областной тубдиспансер. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.

"В 13:15 в Приморском районе Одессы возник прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов (ориентировочно 3 тыс. 150 жителей), 2 медицинских учреждения (военный госпиталь и областной тубдиспансер)", - говорится в сообщении.

Указано, что к ликвидации порыва привлечены 3 аварийные бригады.

Напомним, в пробках в Одесской области застряли до 90 автомобилей.

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