Без тепла в Одессе из-за аварии остались 35 домов и два медучреждения

КИЕВ. 7 января. УНН. Без теплоснабжения в Одессе из-за прорыва трубы теплотрассы в субботу остались 35 домов, военный госпиталь и областной тубдиспансер. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.