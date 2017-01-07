Без тепла в Одессе из-за аварии остались 35 домов и два медучреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Без теплоснабжения в Одессе из-за прорыва трубы теплотрассы в субботу остались 35 домов, военный госпиталь и областной тубдиспансер. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"В 13:15 в Приморском районе Одессы возник прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов (ориентировочно 3 тыс. 150 жителей), 2 медицинских учреждения (военный госпиталь и областной тубдиспансер)", - говорится в сообщении.
Указано, что к ликвидации порыва привлечены 3 аварийные бригады.
Напомним, в пробках в Одесской области застряли до 90 автомобилей.