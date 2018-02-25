Без тепла у Харкові залишаються близько сотні об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Харкові без централізованого теплопостачання залишаються 97 об’єктів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Генадій Зубко, передає УНН.
За його словами, тепло не подається у 81 багатоквартирний будинок, 5 медичних закладів, 5 дитячих садків, 2 позашкільні заклади та 4 школи.
“Ремонтні роботи з відновлення ведуться паралельно на двох тепломагістралях: основній та резервній. Це необхідно для підстрахування на той випадок, якщо виникнуть непередбачувані пориви на одній із ліній. Системи електро-, газо та водопостачання об’єктів працюють в штатному режимі.
Оперативний штабом прийняте рішення про розгортання чотирьох пунктів обігріву на базі загальноосвітніх шкіл для тимчасового розміщення та харчування мешканців навколишніх будинків, де відсутнє теплопостачання. Підготовлено 6 мобільних пунктів обігріву”, – проінформував віце-прем’єр.
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Генадій Зубко також зазначив, що сьогодні буде прийняте рішення щодо навчального процесу у школах.
“Першочергово забезпечення теплом із застосуванням теплових генераторів здійснюється в чотирьох лікувальних закладах з постійним перебуванням людей, особливу увагу приділено міському перинатальному центру. Для підтримки температурного режиму в дитячому будинку „Малютка“ ДСНС задіяно 4 теплові генератори”, – повідомив голова Мінрегіону.
Генадій Зубко додав, що наразі працівники соціального захисту встановили контроль та надання допомоги людям з інвалідністю та особам похилого віку в будинках, що залишились без теплопостачання.
Нагадаємо, у Харкові через аварію на тепломережі без теплопостачання були 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста. Наразі ремонтні роботи тривають.