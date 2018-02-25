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Без тепла в Харькове остаются около сотни объектов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Харькове без централизованного теплоснабжения остаются 97 объектов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает УНН.

По его словам, тепло не подается в 81 многоквартирный дом, 5 медицинских учреждений, 5 детских садов, 2 внешкольные учреждения и 4 школы.

“Ремонтные работы по восстановлению ведутся параллельно на двух тепломагистралях: основной и резервной. Это необходимо для подстраховки на случай, если возникнут непредвиденные порывы на одной из линий. Системы электро-, газо- и водоснабжения объектов работают в штатном режиме.

Оперативным штабом принято решение о развертывании четырех пунктов обогрева на базе общеобразовательных школ для временного размещения и питания жителей окрестных домов, где отсутствует теплоснабжение. Подготовлено 6 мобильных пунктов обогрева”, – проинформировал вице-премьер.

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Геннадий Зубко также отметил, что сегодня будет принято решение относительно учебного процесса в школах.

“В первую очередь обеспечение теплом с применением тепловых генераторов осуществляется в четырех лечебных учреждениях с постоянным пребыванием людей, особое внимание уделено городскому перинатальному центру. Для поддержания температурного режима в детском доме "Малютка" ГСЧС задействовано 4 тепловые генераторы”, – сообщил глава Минрегиона.

Геннадий Зубко добавил, что сейчас работники социальной защиты установили контроль и оказание помощи людям с инвалидностью и пожилым людям в домах, что остались без теплоснабжения.

Напомним, в Харькове из-за аварии на теплосети без теплоснабжения были 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города. Сейчас ремонтные работы продолжаются.

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