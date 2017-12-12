Без світла залишаються майже 30 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Станом на ранок вівторка знеструмленими залишаються 29 населених пунктів у трьох областях через негоду днем раніше, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 12 грудня залишаються знеструмленими 29 населених пунктів у 3 областях, а саме: Київська – 6 н.п., Черкаська – 19 н.п., Луганська – 4 н.п., які були знеструмлені з 10 на 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру)", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Як повідомляв УНН, через негоду на вихідних було знеструмлено більше 500 населених пунктів.