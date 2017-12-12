Без света остаются почти 30 населенных пунктов

"По состоянию на 7:00 12 декабря остаются обесточенными 29 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Киевская - 6 н.п., Черкасская - 19 н.п., Луганская - 4 н.п., которые были обесточены с 10 на 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНН, из-за непогоды на выходных были обесточены более 500 населенных пунктов.