Без світла залишаються 24 населені пункти в Україні

“Залишаються знеструмленими 24 населених пункти у трьох областях, а саме: Одеській — 18 н.п., Чернівецька − 4 н.п. (частково), Херсонській — 2 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, завтра, 9 січня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями, очікується до 12 градусів морозу та місцями хуртовини.