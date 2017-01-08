Без світла залишаються 24 населені пункти в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Україні станом на 17:00 неділі залишаються знеструмленими 24 населених пункти у трьох областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Залишаються знеструмленими 24 населених пункти у трьох областях, а саме: Одеській — 18 н.п., Чернівецька − 4 н.п. (частково), Херсонській — 2 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, завтра, 9 січня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями, очікується до 12 градусів морозу та місцями хуртовини.