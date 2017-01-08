Без света остаются 24 населенных пункта в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Украине по состоянию на 17:00 воскресенья остаются обесточенными 24 населенных пункта в трех областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"Остаются обесточенными 24 населенных пункта в трех областях, а именно: Одесской - 18 н.п., Черновицкая -4 н.п. (частично), Херсонской - 2 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, завтра, 9 января, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями , ожидается до 12 градусов мороза и местами метели.