Без світла залишається 31 населений пункт в Україні - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Через негоду станом на 19:00 суботи знеструмленим залишається 31 населений пункт у чотирьох областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"Станом на 19:00 7 січня знеструмлено 31 населений пункт у чотирьох областях, а саме: Одеській – 22 н.п., Херсонській – 1 н.п., Миколаївській – 7 н.п., Волинській – 1 н.п.", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, за даними ДСНС, станом на 19:00 рух транспорту обмежено в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській області.