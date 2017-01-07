Без світла залишається 31 населений пункт в Україні - ДСНС

"Станом на 19:00 7 січня знеструмлено 31 населений пункт у чотирьох областях, а саме: Одеській – 22 н.п., Херсонській – 1 н.п., Миколаївській – 7 н.п., Волинській – 1 н.п.", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, за даними ДСНС, станом на 19:00 рух транспорту обмежено в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській області.