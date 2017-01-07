Без света остается 31 населенный пункт в Украине - ГосЧС

"По состоянию на 19:00 7 января обесточен 31 населенный пункт в четырех областях, а именно: Одесской - 22 н.п., Херсонской - 1 н.п., Николаевской - 7 н.п., Волынской - 1 н.п.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.