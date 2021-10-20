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Без собаки нікуди не піду: у Рівному хлопчик пішов з дому, бо мама не дозволила забрати безпритульну тварину

Київ • УНН

 • 23777 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Патрульні поліцейські Рівного отримали незвичний виклик. Жителька міста побачила в центрі неповнолітнього хлопчину з собакою без нагляду дорослих і викликала поліцію. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook Патрульної поліція Рівненської області.

Без собаки нікуди не піду: у Рівному хлопчик пішов з дому, бо мама не дозволила забрати безпритульну тварину

Деталі

З’ясувалось, додому з собакою хлопця не впустила мати.

"Він безпритульний, з нами жити не буде — почув малий на прохання забрати друга додому", — йдеться в повідомленні.

Тоді хлопчик вирішив піти з дому зі своїм чотирилапим. Не дочекались його цього дня і в школі.

Патрульні знайшли матір і спільними зусиллями вмовили хлопця повернутись додому. Він змайстрував з патрульними тимчасове житло у дворі, а дідусь з часом пообіцяв зробити Джесі, так хлопчик назвав песеня, дерев'яну будку.

"Малий лишив їй свою кофту і Джесі залишилась чекати його у дворі...", — повідомили патрульні.

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