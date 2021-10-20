Без собаки нікуди не піду: у Рівному хлопчик пішов з дому, бо мама не дозволила забрати безпритульну тварину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Патрульні поліцейські Рівного отримали незвичний виклик. Жителька міста побачила в центрі неповнолітнього хлопчину з собакою без нагляду дорослих і викликала поліцію. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook Патрульної поліція Рівненської області.
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З’ясувалось, додому з собакою хлопця не впустила мати.
"Він безпритульний, з нами жити не буде — почув малий на прохання забрати друга додому", — йдеться в повідомленні.
Тоді хлопчик вирішив піти з дому зі своїм чотирилапим. Не дочекались його цього дня і в школі.
Патрульні знайшли матір і спільними зусиллями вмовили хлопця повернутись додому. Він змайстрував з патрульними тимчасове житло у дворі, а дідусь з часом пообіцяв зробити Джесі, так хлопчик назвав песеня, дерев'яну будку.
"Малий лишив їй свою кофту і Джесі залишилась чекати його у дворі...", — повідомили патрульні.
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