Без собаки нікуди не піду: у Рівному хлопчик пішов з дому, бо мама не дозволила забрати безпритульну тварину

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З’ясувалось, додому з собакою хлопця не впустила мати.

"Він безпритульний, з нами жити не буде — почув малий на прохання забрати друга додому", — йдеться в повідомленні.

Тоді хлопчик вирішив піти з дому зі своїм чотирилапим. Не дочекались його цього дня і в школі.

Патрульні знайшли матір і спільними зусиллями вмовили хлопця повернутись додому. Він змайстрував з патрульними тимчасове житло у дворі, а дідусь з часом пообіцяв зробити Джесі, так хлопчик назвав песеня, дерев'яну будку.

"Малий лишив їй свою кофту і Джесі залишилась чекати його у дворі...", — повідомили патрульні.

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