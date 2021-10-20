Без собаки никуда не пойду: в Ровно мальчик ушел из дома, потому что мама не позволила забрать бездомное животное
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Патрульные полицейские Ровно получили необычный вызов. Жительница города увидела в центре несовершеннолетнего мальчика с собакой без присмотра взрослых и вызвала полицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook патрульной полиции Ровенской области.
Детали
Выяснилось, что домой с собакой мальчика не впустила мать.
"Он бездомный, с нами жить не будет — услышал малой на просьбу забрать друга домой", — говорится в сообщении.
Тогда мальчик решил уйти из дома со своим четвероногим. Не дождались его в этот день и в школе.
Патрульные нашли мать и совместными усилиями уговорили парня вернуться домой. Он смастерил с патрульными временное жилье во дворе, а дедушка со временем пообещал сделать Джесси, так мальчик назвал щенка, деревянную будку.
"Малой оставил ей свою кофту и Джесси осталась ждать его во дворе...", — сообщили патрульные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ловушке вулкана: на Ла-Пальме с помощью дрона попытаются спасти собак