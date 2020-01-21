Без сестер Семеренко: визначився склад збірних України на шостий етап КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. За кілька днів до старту шостого етапу Кубку світу з біатлону в словенській Поклюці головні тренери збірних України оголосили склад команд, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У складі жіночої збірної України відбулася планова ротація - Віта і Валентина Семеренко залишилися в Рупольдінгу для проведення тренувального збору до чемпіонату світу. Їх у складі замінять Анастасія Меркушина, а також Надія Бєлкіна і Юлія Журавок, які повинні сьогодні прибути в розташування команди після участі в етапах Кубка IBU. Решта дівчат вже знаходяться в Поклюці: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Надія Бєлкіна.
У чоловічої збірної, за словами старшого тренера Юрая Санітри, ротація на цей етап не передбачена - в Словенії виступлять ті ж спортсмени, які брали участь в гонках в Рупольдінгу: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Богдан Цимбал.
Додамо, 23 січня індивідуальною чоловічою гонкою буде даний старт шостому етапі Кубку світу у Поклюці.