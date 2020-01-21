Без сестер Семеренко: определился состав сборных Украины на шестой этап КС по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. За несколько дней до старта шестого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке главные тренеры сборных Украины объявили состав команд, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
В составе женской сборной Украины состоялась плановая ротация - Вита и Валентина Семеренко остались в Рупольдинге для проведения тренировочного сбора к чемпионату мира. Их в составе заменят Анастасия Меркушина, а также Надежда Белкина и Юлия Журавок, которые должны сегодня прибыть в расположение команды после участия в этапах Кубка IBU. Остальные девушки уже находятся в Поклюке: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашка, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Надежда Белкина.
В мужской сборной, по словам старшего тренера Юрая Санитры, ротация на этот этап не предусмотрена - в Словении выступят те же спортсмены, которые принимали участие в гонках в Рупольдинге: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Богдан Цымбал.
Добавим, 23 января индивидуальной мужской гонкой будет дан старт шестом этапе Кубка мира в Поклюке.