Без приватних інвестицій у геологорозвідці нічого робитися не буде - В.Синьчук

“В інших країнах світу, взагалі, у цій сфері тільки приватні інвестиції. Може там в Китаї чи Індії інакше. Але, всі інші — це виключно приватний бізнес. Тому, що тут ризики є великі, і держава не бере на себе такі ризики.

В нас раніше теж в Україні було централізоване державне фінансування, але воно вже років десять відсутнє. Так що без приватних інвестицій у геологорозвідці взагалі нічого не буде робитися”, — сказав він.

За словами В.Синьчука, українське законодавство не заперечує інвестиції у сферу розвідки та добування урану.

“Але є от ця бюрократична "волокіта", яка заважає. В нас порядок отримання ліцензій чи на розвідку чи на видобуток однаковий. В інших країнах, інвестор подає заявку, що там то й там він хоче вести відповідну роботу, і вже через місяць йому дають відповідь. Тобто, там все відбувається швидше і бізнес туди іде, але в нас — там можуть дати дозвіл на розвідку, але не дати на видобуток, це теж стримує приватний бізнес”, — пояснив експерт.

При цьому фахівець наголосив, що Україні потрібно добувати урану для власних потреб, і старі родовища вже не є конкурентними. Тому, необхідно розвідувати нові, які будуть рентабельними.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.

Разом з тим, на сьогодні робота нашого “Енергоатому” на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ.

Також нагадаємо, у Міненерго завили, що збільшення видобутку урану є пріоритетом для української енергетики.