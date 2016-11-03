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Без частных инвестиций в геологоразведке ничего делаться не будет - В.Сыньчук

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Привлечение частного капитала в отрасль геологоразведки и уранодобычу является общераспространенной практикой стран мира. Все риски в таком деле должно брать на себя не государство, а именно инвестор. Об этом в комментарии УНН сказал главный геолог "Восточного горно-обогатительного комбината" Василий Сыньчук.

"В других странах мира, вообще, в этой сфере только частные инвестиции. Может там в Китае или Индии иначе. Но, все остальные - это исключительно частный бизнес. Потому что здесь риски есть большие, и государство не берет на себя такие риски.

У нас раньше тоже в Украине было централизованное государственное финансирование, но оно уже лет десять отсутствует. Так что без частных инвестиций в геологоразведке вообще ничего не будет делаться", - сказал он.

По словам В.Сыньчука, украинское законодательство не отрицает инвестиции в сферу разведки и добычи урана.

"Но есть вот эта бюрократическая "волокита", которая мешает. У нас порядок получения лицензий или на разведку, или на добычу одинаков. В других странах инвестор подает заявку, что там то и там он хочет вести соответствующую работу, и уже через месяц ему дают ответ. То есть, там все происходит быстрее и бизнес туда идет, но у нас - там могут дать разрешение на разведку, но не дать на добычу, это тоже сдерживает частный бизнес", - пояснил эксперт.

При этом специалист отметил, что Украине нужно добывать уран для собственных нужд, и старые месторождения уже не являются конкурентными. Поэтому, необходимо разведывать новые, которые будут рентабельными.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.

Вместе с тем, на сегодня работа нашего "Энергоатома" на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ.

Также напомним, в Минэнерго завили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики.

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