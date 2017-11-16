Без попереднього погодження Держпродспоживслужба не може перевірити жодну школу - О.Даниленко

"На сьогодні у нас є певні особливості щодо здійснення державного нагляду. По-перше, діє мораторій на планові перевірки. Щодо позапланових, існують певні обмеження також. Адже позапланово вийти на ту чи іншу перевірку до того чи іншого навчального закладу ми не можемо. Законодавством передбачено, що ми повинні це робити тільки за погодження відповідних центральних органів. Якщо це санітарне законодавство - через погодження із регуляторною службою, якщо це сфера безпечності харчових продуктів - це Мінагрополітики", - пояснив він.

Окрім того, навчальні заклади підлягають плановому контролю не частіше ніж один раз на два роки. І це також негативно впливає на санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні, додав О.Даниленко.

Нагадаємо, нардеп Тригубенко завив про те, що Кабмін повинен скасувати мораторій на перевірки постачальників продуктів харчування в дитячі навчальні заклади.