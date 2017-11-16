Без предварительного согласования Госпродпотребслужба не может проверить ни одну школу - О.Даниленко

"На сегодняшний день у нас есть определенные особенности по осуществлению государственного надзора. Во-первых, действует мораторий на плановые проверки. Относительно внеплановых, существуют определенные ограничения тоже. Ведь внепланово выйти на ту или иную проверку, к тому или иному учебному заведению мы не можем. Законодательством предусмотрено, что мы должны это делать только по согласованию соответствующих центральных органов. если это санитарное законодательство - через согласование с регуляторной службой, если это сфера безопасности пищевых продуктов - это Минагрополитики", - пояснил он.

Кроме того, учебные заведения подлежат плановому контролю не чаще одного раза в два года. И это также негативно влияет на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, добавил О.Даниленко.

Напомним, нардеп Тригубенко завил о том, что Кабмин должен отменить мораторий на проверки поставщиков продуктов питания в детские учебные заведения.