Без предварительного согласования Госпродпотребслужба не может проверить ни одну школу - О.Даниленко

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации, а контролирующий орган ограничен в осуществлении как плановых, так и внеплановых проверок. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник санэпиднадзора Госпродпотребслужбы Алексей Даниленко.

"На сегодняшний день у нас есть определенные особенности по осуществлению государственного надзора. Во-первых, действует мораторий на плановые проверки. Относительно внеплановых, существуют определенные ограничения тоже. Ведь внепланово выйти на ту или иную проверку, к тому или иному учебному заведению мы не можем. Законодательством предусмотрено, что мы должны это делать только по согласованию соответствующих центральных органов. если это санитарное законодательство - через согласование с регуляторной службой, если это сфера безопасности пищевых продуктов - это Минагрополитики", - пояснил он.

Кроме того, учебные заведения подлежат плановому контролю не чаще одного раза в два года. И это также негативно влияет на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, добавил О.Даниленко.

Напомним, нардеп Тригубенко завил о том, что Кабмин должен отменить мораторий на проверки поставщиков продуктов питания в детские учебные заведения.

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