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Без інвестицій і збуту "Мотор Січ" не вижила: Богуслаєв закриває підприємство і звільняє співробітників

Без інвестицій і збуту "Мотор Січ" не вижила: Богуслаєв закриває підприємство і звільняє співробітників

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Робота ПАТ "Мотор Січ" припиняється, а співробітники відправляються "у простій". Про це повідомляють міські ЗМІ Запоріжжя, посилаючись на працівників підприємства, які вже ознайомилися з відповідним наказом свого керівництва, яке пояснює своє рішення епідеміологічною ситуацією, передає УНН.

Як відомо, в даний час, фактично, керує "Мотор Січчю" почесний президент В'ячеслав Богуслаєв, хоча такої посади в штатному розписі немає. Він з 90-х років керував підприємством, а після приватизації і до продажу контрольного пакета китайським інвесторам у 2016 році був його власником.

ПАТ "Мотор Січ" до сих пір офіційно керують топ-менеджери, які були призначені в наприкінці 2015 року Богуслаєвим перш ніж укладати угоду з китайцями. Оскільки акції ПАТ "Мотор Січ" арештовані судом з політично мотивованого кримінального розслідування, підприємство три роки не проводить збори акціонерів, а це, в свою чергу, не дозволяє власникам акцій призначити новий менеджмент і переобрати органи управління АТ.

Експерти пов'язують зупинку виробництва на "Мотор Січі" і скорочення чисельності співробітників зі складним економічним становищем підприємства. Російський ринок втрачений з 2014 року, а поставки в достатньому обсязі на ринок КНР неможливі через те, що українська влада з 2017 року блокує китайським акціонерам доступ до підприємства, 2019 рік завершено з чистим збитком 532,72 млн грн, перед цим першим півріччя 2019 року - "мінус" 426 млн грн, перший квартал 2020 року - "Мотор Січ" звітує про чистий збиток у розмірі 219 млн грн. Через погіршення ситуації завод тільки за 2 останні роки покинули понад 4,5 тисячі співробітників, а в цілому за час нестабільності було втрачено близько 8 тис. співробітників. Суди розглядають справи про розтрати і розкрадання керівників АТ "Мотор Січ" на суму близько 0,5 мільярда гривень. Нещодавно правоохоронці розкрили крадіжку з заводу авіаційного двигуна, який один з керівників підприємства намагався збути у себе в гаражі.

Раніше заступник глави одного з профільних комітетів ВР заявив, що В'ячеслав Богуслаєв отримав від китайців близько мільярда доларів, а арешт акцій дозволяє йому і підконтрольному йому менеджменту підприємства досі здійснювати фактичний контроль над підприємством і до сих пір безконтрольно грабувати "Мотор Січ". Дана схема була реалізована Богуслаєвим спільно з експрезидентом Петром Порошенко і керівником СБУ.

Китайські власники контрольного пакета акцій з моменту його покупки через арешти акцій не мають впливу на управління АТ "Мотор Січ", відповідно, не можуть втрутитися в ситуацію, звільнивши неефективний менеджмент Богуслаєва, і відновити нормальну діяльність заводу. А останні кілька місяців китайські інвестори безуспішно намагаються в українських судах скасувати діючі арешти, щоб отримати доступ до управління активом, в який інвестовано близько мільярда доларів. Зокрема, вони направили в українське Міністерство юстиції України претензію про намір звернутися в міжнародний арбітраж і стягнути з України 3,5 млрд дол. за шкоду, заподіяну їм діями українських органів влади.

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