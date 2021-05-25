Без гравців “Реалу”: збірна Іспанії подала заявку на Євро-2020

Деталі

Енріке обрав 26 гравців серед яких не виявилося жодного із гранду іспанського футболу — мадридського “Реалу”. Навіть капітан “галактікос” Серхіо Рамос не отримав виклик від Енріке. “Барселона” делегувала у склад двох гравців (Альба і Бускетс).

Повна заявка “Фурії Роха” виглядає так:

Воротарі: Унаї Сімон, Давід Де Хеа, Роберт Санчес

Захисники: Хосе Гайя, Жорді Альба, Пау Торрес, Емерік Лапорт, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Сесар Аспілікуета

Півзахисники: Маркос Льоренте, Серхіо Бускетс, Родрі, Педрі, Тьяго Алькантара, Коке, Фабіан Руїс, Дані Ольмо

Нападники: Мікель Ойарсабаль, Жерар Морено, Альваро Мората, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабія.

Доповнення

На груповому етапі чемпіонату Європи Іспанія зіграє зі Швецією, Польщею і Словаччиною.

Варто нагадати

Найкраща збірна рейтингу ФІФА оголосила заявку на Євро-2020.