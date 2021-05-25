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Без игроков "Реала" сборная Испании подала заявку на Евро-2020

Киев • УНН

 • 43065 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике определился с окончательной заявкой команды на Евро-2020, сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт сборной Испании.

Без игроков "Реала" сборная Испании подала заявку на Евро-2020

Детали

Энрике выбрал 26 игроков среди которых не оказалось ни одного из гранда испанского футбола — мадридского “Реала”. Даже капитан “галактикос” Серхио Рамос не получил вызов от Энрике. “Барселона” делегировала в состав двух игроков (Альба и Бускетс).

Полная заявка “Фурии Роха” выглядит так:

Вратари: Унаи Симон, Давид Де Хеа, Роберт Санчес

Защитники: Хосе Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Аспиликуэта

Полузащитники: Маркос Льоренте, Серхио Бускетс, Родри, Педри, Алькантара, Коке, Фабиан Руис, Дани Ольмо

Нападающие: Микель Ойарсабаль, Жерар Морено, Мората, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.

Дополнение

На групповом этапе чемпионата Европы Испания сыграет со Швецией, Польшей и Словакией.

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