Без игроков "Реала" сборная Испании подала заявку на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике определился с окончательной заявкой команды на Евро-2020, сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт сборной Испании.
Детали
Энрике выбрал 26 игроков среди которых не оказалось ни одного из гранда испанского футбола — мадридского “Реала”. Даже капитан “галактикос” Серхио Рамос не получил вызов от Энрике. “Барселона” делегировала в состав двух игроков (Альба и Бускетс).
Полная заявка “Фурии Роха” выглядит так:
Вратари: Унаи Симон, Давид Де Хеа, Роберт Санчес
Защитники: Хосе Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Аспиликуэта
Полузащитники: Маркос Льоренте, Серхио Бускетс, Родри, Педри, Алькантара, Коке, Фабиан Руис, Дани Ольмо
Нападающие: Микель Ойарсабаль, Жерар Морено, Мората, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.
Дополнение
На групповом этапе чемпионата Европы Испания сыграет со Швецией, Польшей и Словакией.
Стоит напомнить
Лучшая сборная рейтинге ФИФА объявила заявку на Евро-2020.