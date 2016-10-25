Без газу після обстрілів бойовиків у Талаківці залишається більше ста будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Талаківці станом на ранок повністю відновлено електропостачання, без газу наразі залишається 101 будинок. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
“Станом на ранок у Талаківці, на околицях Маріуполя, електропостачання відновлене у всіх помешканнях. Щодо газопостачання — із 500 будинків не підкюченими залишаються 101, оскільки вчора на момент підключення не було мешканців цих будинків. Іхня присутність на момент підключення газу є необхідною із питань безпеки. Сьогодні зранку в Талаківці працює дві бригади газовиків, які продовжують, будинок за будинком, підключати газопостачання”, — повідомив П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, більше 4,5 тис. жителів Талаківки залишились без газу через обстріли бойовиків.