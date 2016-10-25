Без газа после обстрелов боевиков в Талаковке остается более ста домов

"По состоянию на утро в Талаковке, в окрестностях Мариуполя, электроснабжение восстановлено во всех помещениях. По газоснабжению - из 500 домов не подключенным остается 101, поскольку вчера на момент подключения не было жителей этих домов. Их присутствие на момент подключения газа является необходимым по вопросам безопасности. Сегодня утром в Талаковке работает две бригады газовиков, которые продолжают, дом за домом, подключать газоснабжение", - сообщил П.Жебривский.

Как сообщал УНН, более 4,5 тыс. жителей Талаковки остались без газа из-за обстрелов боевиков.