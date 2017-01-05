Без гарячої води і опалення у Києві залишаються 74 споживачі

За минулу добу було усунуто 42 пошкодження, що дозволило відновити опалення та гаряче водопостачання 154 споживачів. Протягом дня планується підключити 74 споживачі.

Згідно з інформацією "Київенерго", по 17 споживачів відключено від гарячої води та опалення у Печерському та Солом'янському районах, по 12 - у Святошинському та Шевченківському, 9 - у Подільському, 4 - у Дніпровському, 3 - в Оболонському.