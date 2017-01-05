Без горячей воды и отопления в Киеве остаются 74 потребителя
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Вследствие аварийных работ в столице без отопления и горячего водоснабжения остаются 74 потребителя. Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго", передает УНН.
За прошедшие сутки было устранено 42 повреждения, что позволило восстановить отопление и горячее водоснабжение 154 потребителям. В течение дня планируется подключить 74 потребителя.
Согласно информации "Киевэнерго", по 17 потребителей отключены от горячей воды и отопления в Печерском и Соломенском районах, по 12 в Святошинском и Шевченковском, 9 в Подольском, 4 в Днепровском, 3 - в Оболонском.