Без двох ексфутболістів збірної України: "Шахтар" прибув у Туреччину на передсезонну підготовку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Делегація донецького "Шахтаря" прибула до Туреччини, здійснивши переліт з Києва, для підготовки до другої частини сезону, повідомляє УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".
Здійснивши переліт за маршрутом Київ – Анталья, борт "оранжево-чорних" приземлився в турецькому аеропорту, звідки автобусом делегація перемістилася до Белека. Саме тут уже третю зиму поспіль гравці "Шахтаря" набирають форму перед вирішальною частиною сезону.
На перший збір головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру взяв 28 гравців:
Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін
Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Ігор Кирюханцев
Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Дентіньо, Михайло Мудрик, Веллінгтон Нем, Маркіньос Сіпріано, Фернандо
Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сікан, Владислав Вакула.
Варто відзначити, що у списку відсутні два колишніх виконавці головної збірної України, а саме захисник Богдан Бутко і нападник Андрій Борячук. Крім того, в ній немає легіонерів Додо і Майкон, які перебувають у молодіжній збірній Бразилії.
Додамо також, 25 січня український чемпіон проведе перший із трьох запланованих спарингів проти польського "Леху".