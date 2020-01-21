Без двох ексфутболістів збірної України: "Шахтар" прибув у Туреччину на передсезонну підготовку

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 6360 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 11088 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 16548 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 210793 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 149081 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 130103 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 134515 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149381 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148527 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231567 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.9м/с
45%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 19893 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 18619 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 26733 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 19430 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 18749 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 6276 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 210751 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 185590 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 304298 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 325965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 19997 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 10879 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 60724 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 43239 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 57261 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Без двох ексфутболістів збірної України: "Шахтар" прибув у Туреччину на передсезонну підготовку

Київ • УНН

 • 11785 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Делегація донецького "Шахтаря" прибула до Туреччини, здійснивши переліт з Києва, для підготовки до другої частини сезону, повідомляє УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".

Без двох ексфутболістів збірної України: "Шахтар" прибув у Туреччину на передсезонну підготовку

Здійснивши переліт за маршрутом Київ – Анталья, борт "оранжево-чорних" приземлився в турецькому аеропорту, звідки автобусом делегація перемістилася до Белека. Саме тут уже третю зиму поспіль гравці "Шахтаря" набирають форму перед вирішальною частиною сезону.

На перший збір головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру взяв 28 гравців:

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Ігор Кирюханцев

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Дентіньо, Михайло Мудрик, Веллінгтон Нем, Маркіньос Сіпріано, Фернандо

Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сікан, Владислав Вакула.

Варто відзначити, що у списку відсутні два колишніх виконавці головної збірної України, а саме захисник Богдан Бутко і нападник Андрій Борячук. Крім того, в ній немає легіонерів Додо і Майкон, які перебувають у молодіжній збірній Бразилії.

Додамо також, 25 січня український чемпіон проведе перший із трьох запланованих спарингів проти польського "Леху".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,551.66