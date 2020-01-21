Без двух экс-футболистов сборной Украины: "Шахтер" прибыл в Турцию на предсезонную подготовку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Делегация донецкого "Шахтера" прибыла в Турцию, совершив перелет из Киева, для подготовки ко второй части сезона, сообщает УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".
Совершив перелет по маршруту Киев - Анталья, борт "оранжево-черных" приземлился в турецком аэропорту, откуда автобусом делегация переместилась в Белек. Именно здесь уже третью зиму подряд игроки "Шахтера" набирают форму перед решающей частью сезона.
На первый сбор главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял 28 игроков:
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, поздравляю, Исмаили, Игорь Кирюханцев
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула.
Стоит отметить, что в списке отсутствуют два бывших исполнители главной сборной Украины, а именно защитник Богдан Бутко и нападающий Андрей Борячук. Кроме того, в ней нет легионеров Додо и Майкон, находящихся в молодежной сборной Бразилии.
Добавим также, 25 января украинский чемпион проведет первый из трех запланированных спаррингов против польского "Леха".