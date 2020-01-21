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Без двух экс-футболистов сборной Украины: "Шахтер" прибыл в Турцию на предсезонную подготовку

Киев • УНН

 • 11785 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Делегация донецкого "Шахтера" прибыла в Турцию, совершив перелет из Киева, для подготовки ко второй части сезона, сообщает УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".

Без двух экс-футболистов сборной Украины: "Шахтер" прибыл в Турцию на предсезонную подготовку

Совершив перелет по маршруту Киев - Анталья, борт "оранжево-черных" приземлился в турецком аэропорту, откуда автобусом делегация переместилась в Белек. Именно здесь уже третью зиму подряд игроки "Шахтера" набирают форму перед решающей частью сезона.

На первый сбор главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял 28 игроков:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, поздравляю, Исмаили, Игорь Кирюханцев

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула.

Стоит отметить, что в списке отсутствуют два бывших исполнители главной сборной Украины, а именно защитник Богдан Бутко и нападающий Андрей Борячук. Кроме того, в ней нет легионеров Додо и Майкон, находящихся в молодежной сборной Бразилии.

Добавим также, 25 января украинский чемпион проведет первый из трех запланированных спаррингов против польского "Леха".

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