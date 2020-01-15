Без Бєсєдіна та Родрігеса: "Динамо" назвало список гравців, які вирушать на збори в Туреччину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Основна команда “Динамо” вирушить на перший навчально-тренувальний збір, який цього року пройде в турецькому Белеку та триватиме 2 тижні (до 28-го січня). Про це інформує УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
До другої частини сезону в Туреччині з “Динамо” готуватимуться:
Воротарі: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет
Захисники: Піварич, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вівчаренко, Забарний, Шабанов
Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Дуелунд, Де Пена, Кадірі, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський, Цитаїшвілі, Караваєв
Нападники: Соль, Каргбо, Русин.
Примітно, що в даному списку не знайшлося місця нападнику Артему Бєсєдіну, якого підозрюють в вживанні допінгу, а також легіонерів захисника Самбрано та люксембурзького форварда Родрігеса.
Зауважимо, що у рамках першого збору київська команда проведе шість контрольних поєдинків.