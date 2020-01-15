Без Беседина и Родригеса: "Динамо" назвало список игроков, которые отправятся на сборы в Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Основная команда “Динамо” отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который в этом году пройдет в турецком Белеке и продлится 2 недели (до 28-го января). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Ко второй части сезона в Турции с "Динамо" будут готовиться:
Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет
Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов
Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев
Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.
Примечательно, что в данном списке не нашлось места нападающему Артему Беседину, которого подозревают в употреблении допинга, а также легионеров защитника Самбрано и люксембургского форварда Родригеса.
Заметим, что в рамках первого сбора киевская команда проведет шесть контрольных поединков.