Без Буяльського і Бєсєдіна: "Динамо" вирушило на матч ЛЄ з "Астаною"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Делегація “Динамо” чартерним рейсом з аеропорту “Бориспіль” узяла курс на столицю Казахстану — Астану, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу клубу.

Орієнтовно за п’ять із половиною годин польоту літак із динамівцями подолає майже три тисячі кілометрів та приземлиться в аеропорту імені президента країни Нурсултана Назарбаєва.

До Казахстану Олександр Хацкевич узяв наступних футболістів:

Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;

Захисники: Микола Морозюк, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд, Євген Смирний;

Нападник: Назарій Русин.

Відзначимо, що в Києві залишилися захисник віце-чемпіон світу Йосип Піварич та півзахисник Віталій Буяльський, який отримав пошкодження в останньому матчі чемпіонату проти “Олександрії”. Продовжує відновлюватися після травми нападник Артем Бєсєдін.

Додамо, матч “Астана” — “Динамо” пройде на “Астана-Арена” 29 листопада о 17:50 за київським часом.

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