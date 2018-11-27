Без Буяльського і Бєсєдіна: "Динамо" вирушило на матч ЛЄ з "Астаною"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Делегація “Динамо” чартерним рейсом з аеропорту “Бориспіль” узяла курс на столицю Казахстану — Астану, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу клубу.
Орієнтовно за п’ять із половиною годин польоту літак із динамівцями подолає майже три тисячі кілометрів та приземлиться в аеропорту імені президента країни Нурсултана Назарбаєва.
До Казахстану Олександр Хацкевич узяв наступних футболістів:
Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;
Захисники: Микола Морозюк, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд, Євген Смирний;
Нападник: Назарій Русин.
Відзначимо, що в Києві залишилися захисник віце-чемпіон світу Йосип Піварич та півзахисник Віталій Буяльський, який отримав пошкодження в останньому матчі чемпіонату проти “Олександрії”. Продовжує відновлюватися після травми нападник Артем Бєсєдін.
Додамо, матч “Астана” — “Динамо” пройде на “Астана-Арена” 29 листопада о 17:50 за київським часом.