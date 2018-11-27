Без Буяльского и Беседина "Динамо" отправилось на матч ЛЕ с "Астаной"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Делегация “Динамо” чартерным рейсом из аэропорта “Борисполь” взяла курс на столицу Казахстана — Астану, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Ориентировочно за пять с половиной часов полета самолет с динамовцами преодолеет почти три тысячи километров и приземлится в аэропорту имени президента страны Нурсултана Назарбаева.
В Казахстан Александр Хацкевич взял следующих футболистов:
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько;
Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд, Евгений Смирный;
Нападающий: Назарий Русин.
Отметим, что в Киеве остались защитник вице-чемпион мира Иосиф Пиварич и полузащитник Виталий Буяльский, получивший повреждение в последнем матче чемпионата против “Александрии”. Продолжает восстанавливаться после травмы нападающий Артем Беседин.
Добавим, матч “Астана” — “Динамо” пройдет на “Астана-Арена” 29 ноября в 17:50 по киевскому времени.