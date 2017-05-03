Бетонна плита розчавила дитину на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Трагічно загинув хлопчик у селі Городець Володимирецького району. На 13-річного підлітка впала бетонна плита на присадибній ділянці, повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть дитини.
“Місцеві жителі вирішили прибрати постамент на присадибній ділянці. Якраз підкопували, коли на хлопця впала бетонна плита та розчавила його”, — йдеться у повідомленні.
За фактом смерті в поліції порушили кримінальне провадження.
Нагадаємо, вночі 3 травня на залізничній станції “Городок” загинув працівник. Інцидент трапився о 3:25. 40-річний чоловік, мешканець Городка, був складальником вагонів. Усі обставини нещасного випадку та причини смерті зʼясовують фахівці.