Бетонная плита раздавила ребенка в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 мая. УНН. Трагически погиб мальчик в деревне Городец Владимирецкого района. На 13-летнего подростка упала бетонная плита на приусадебном участке, сообщает отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.
Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка.
“Местные жители решили убрать постамент на приусадебном участке. Как раз подкапывали, когда на парня упала бетонная плита и раздавила его”, — говорится в сообщении.
По факту смерти в полиции возбудили уголовное производство.
Напомним, ночью 3 мая на железнодорожной станции “Городок” погиб работник. Инцидент произошел в 3:25. 40-летний мужчина, житель Городка, был сборщиком вагонов. Все обстоятельства несчастного случая и причины смерти выясняют специалисты.