Бетонная плита раздавила ребенка в Ровенской области

Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка.

“Местные жители решили убрать постамент на приусадебном участке. Как раз подкапывали, когда на парня упала бетонная плита и раздавила его”, — говорится в сообщении.

По факту смерти в полиции возбудили уголовное производство.

Напомним, ночью 3 мая на железнодорожной станции “Городок” погиб работник. Инцидент произошел в 3:25. 40-летний мужчина, житель Городка, был сборщиком вагонов. Все обстоятельства несчастного случая и причины смерти выясняют специалисты.