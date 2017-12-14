Бессарабську площу у Києві хочуть зробити пішохідною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Депутати Київради і члени профільної комісії Київради 14 грудня одноголосно підтримали пропозицію про перетворення Бессарабської площі на пішохідну зону. Про це розповів керівник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов на своїй сторонці в Facebook, передає УНН.
“Сподіваюсь на подальшу підтримку цього проекту. Доступність, безпека, комфорт, інклюзивність — головні пріоритети транспортної інфраструктури міста Києва”, — пише Симонов.
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Як повідомляв УНН, першу чергу реконструкції київського зоопарку планують завершити навесні.