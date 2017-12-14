Бессарабскую площадь в Киеве хотят сделать пешеходной

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Депутаты Киевсовета и члены профильной комиссии Киевсовета 14 декабря единогласно поддержали предложение о преобразовании Бессарабской площади в пешеходную зону. Об этом рассказал руководитель Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов на своей сторонке в Facebook, передает УНН.