Бессарабскую площадь в Киеве хотят сделать пешеходной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Депутаты Киевсовета и члены профильной комиссии Киевсовета 14 декабря единогласно поддержали предложение о преобразовании Бессарабской площади в пешеходную зону. Об этом рассказал руководитель Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов на своей сторонке в Facebook, передает УНН.
"Надеюсь на дальнейшую поддержку этого проекта. Доступность, безопасность, комфорт, инклюзивность - главные приоритеты транспортной инфраструктуры города Киева", - пишет Симонов.
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Как сообщал УНН, первую очередь реконструкции киевского зоопарка планируют завершить весной.